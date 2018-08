Vitesse mogelijk zonder Matavz in return tegen Viitorul

De Arnhemmers speelden vorige week in Roemenië met 2-2 gelijk en hebben dus al voldoende aan een gelijkspel met weinig of geen goalsom de derde voorronde van de Europa League te bereiken.



,,Natuurlijk zijn wij beter, maar niet van een heel ander niveau. En in voetbal gaat niet altijd de beste door. Zij hebben een goede reputatie in Europa als een soort school voor talenten", aldus Vitesse-trainer Leonid Sloetski.



,,Ik hoop echt dat we morgen ons beste niveau laten zien. We zijn blij dat we vorige week nog twee goals maakten. Dan moet je het ook thuis afmaken. Dat gaat gebeuren."