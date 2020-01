Vitesse slaat toe op de transfermarkt: club huurt Joshua Brenet van Hoffenheim

Brenet (25) is een ervaren verdediger. Hij kan zowel op links als rechts op de vleugel uit de voeten. Daar is Vitesse dun bezet. Max Clark is de enige linksbenige back bij de eredivisionist.

Brenet groeide op bij Roda JC en brak na omzwervingen langs Almere City en Zeeburgia in het profvoetbal door bij PSV. In Eindhoven werd hij ook international. Hij kwam tot twee interlands. In de eredivisie speelde hij 109 wedstrijden.

Brenet maakte in 2018 de overstap naar Hoffenheim. Hij kwam in de Bundesliga tot slechts 14 competitieduels. Onder coach Alfred Schreuder heeft hij dit seizoen in Duitsland geen uitzicht op speeltijd. Brenet speelde slechts twee wedstrijden in de Duitse beker.