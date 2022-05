Vitesse-trainer Thomas Letsch in beeld bij Standard Luik

Cody Gakpo geraakt door actie van PSV-fans: ‘Het minste wat ik kon doen was een krabbeltje zetten’

Hij kon nog niet zeggen of hij ook volgend seizoen de linkerkant van PSV bestrijkt, maar Cody Gakpo waardeert alle moeite die de fans doen om hem te overtuigen om nog een jaar in Eindhoven te blijven. ,,Natuurlijk doet dat wat met me, al ben ik nog wel teleurgesteld dat we geen kampioen zijn geworden.”

9:36