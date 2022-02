Vitesse verslaat Rapid Wien en geeft Europees sprookje vervolg

‘We kunnen het wel’

Vitesse-trainer Thomas Letsch na de zege: ,,We waren vanaf het begin de beste ploeg, we zijn met veel energie begonnen. We gingen ons afvragen wat er mis was, maar vandaag heeft iedereen kunnen zien dat we het nog wel kunnen. Het was meer dan verdiend dat we door zijn. We hebben geen kans weggegeven en hadden er misschien nog meer moeten maken”, keek Letsch bij ESPN terug. ,,Die twee vroege goals is prettig, maar 2-0 blijft een gevaarlijke stand.”