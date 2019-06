Vitesse wil Grot, Heerings kan naar India en Australië, Cillessen op weg naar Valencia

Willem II heeft de tweede versterking voor het komende seizoen zo goed als zeker binnen. Rechtsbuiten Ché Nunnely (20) komt over van Ajax, als hij de medische keuring doorstaat. De Tilburgers nemen de jonge flankspeler over van Ajax, waar hij nog vast lag tot medio 2020. Bij Willem II ligt er een driejarig contract klaar voor de rechtspoot. Vorig seizoen speelde Nunnely zeventien wedstrijden voor Jong Ajax in de Keuken Kampioen Divisie. Daarin wist hij vier keer te scoren. In de UEFA Youth League kwam hij tot drie treffers in drie wedstrijden. De jeugdinternational (Oranje onder 20) speelde eerder voor Almere City FC en FC Utrecht. Nunnely is de tweede versterking van de Tilburgse club. Willem II maakte eind vorige maand de komst van Mats Köhlert bekend. De 21-jarige Duitser komt over van HSV.