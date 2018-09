Viviani klopt Sagan met overmacht in massasprint

Elia Viviani heeft in de tiende Vuelta-etappe voor de tweede maal in een massasprint toegeslagen. De Italiaan van Quick-Step was ruimschoots sneller dan Peter Sagan, die tweede werd voor Giacomo Nizzolo. Danny van Poppel was op de zesde plek de beste Nederlander. Simon Yates behield de rode trui.

Wilco Kelderman kwam op enige achterstand van het peloton over de finish in Femoselle. De Nederlander had echter pech in de laatste 3 kilometer, en verliest daardoor geen tijd in het klassement.



De etappe, een grotendeels vlakke rit door het hoogland van Noordwest-Spanje, werd gekleurd door een lange vlucht van Spanjaard Jesús Ezquerra (Burgos-BH) en Portugees Tiago Marchado (Katoesja). De twee kregen echter nooit veel meer voorsprong dan 3 minuten, en werden dan ook ingelopen op de enige klim van de dag - op 30 kilometer van de finish.



Nadat de Italiaan Simone Petilli (UAE) door een harde val op zijn hoofd de Vuelta per ambulance moest verlaten, probeerde Diego Rubio (Burgos-BH) het met een late aanval. Maar de Spanjaard bleef niet weg. Ook een regen aan lekke banden, onder anderen leider Yates en Kelderman stonden langs de kant, kon niet verhinderen dat een nagenoeg compleet peloton op de finish afstormde. Viviani bleek de rapste in de massasprint. Peter Sagan kwam niet aan zijn wiel.