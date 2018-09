Viviani oppermachtig in laatste sprint Vuelta, Yates eindwinnaar

Elia Viviani heeft de laatste sprint van de Vuelta gewonnen. De Italiaans kampioen versloeg Peter Sagan in de straten van Madrid. Simon Yates mag zich eindwinnaar noemen.



Simon Yates heeft voor het eerst in zijn loopbaan een van de drie grote wielerrondes gewonnen. De Brit van Mitchelton-Scott had zich zaterdag in de laatste bergetappe in feite al verzekerd van de eindzege in de Ronde van Spanje en bereikte zonder problemen de eindstreep in Madrid. De slotetappe, van Alorcón naar Madrid over 100 kilometer, eindigde zoals verwacht in een massasprint, die werd gewonnen door de Italiaan Elia Viviani. Het was de derde ritzege voor de sprinter van Quick-Step. Danny van Poppel finishte als vierde.



Yates (26) leek eerder dit jaar op weg naar de eindzege in de Ronde van Italië, maar kreeg twee dagen voor het einde te maken met een enorme inzinking. De Brit eindigde uiteindelijk in de door zijn landgenoot Chris Froome gewonnen Giro als 21ste.