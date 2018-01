Viviani snelt naar eerste zege voor Quick-Step

Viviani troefde de leider in het klassement, Caleb Ewan af met een indrukwekkende versnelling in de laatste 300 meter. Ewan leek op weg naar zijn tweede ritzege, maar werd verrast door de Italiaan. De kleine Australiër van Mitchelton-Scott houdt wel de leiderstrui in de Tour Down Under, waar vrijdag in de vierde etappe voor het eerst geklommen moet worden.

Na 120,5 kilometer was Viviani de slimste en sterkste in de sprint. ,,De eerste zege van het jaar is altijd het moeilijkste om binnen te halen'', zei de Italiaan. ,,Ik ben heel blij dat dit me nu al gelukt is.'' De Italiaan, die van Sky is overgestapt naar Quick-Step, ging van ver aan en verraste daarmee de Australische klassementsleider Caleb Ewan. Met een indrukwekkende versnelling vloog Viviani langs de sprinter in de oranje leiderstrui. Ewan moest genoegen nemen met de derde plaats, nog achter de Duitser Phil Bauhaus van Team Sunweb.

De kleine Australiër van Mitchelton-Scott houdt wel de leiderstrui in de Tour Down Under, waar vrijdag in de vierde etappe voor het eerst geklommen moet worden. Ewan heeft in het algemeen klassement 10 seconden voorsprong op Viviani, de Zuid-Afrikaan Daryl Impey staat derde op 14 tellen.



Robert Gesink liet zich opnieuw van voren zien en sprintte naar de dertiende plek. De kopman van LottoNL-Jumbo kwam daarmee de top tien van het klassement binnen. Gesink staat nu negende, op 20 seconden van Ewan. ,,Ik voel me erg goed hier in de hitte'', zei de klimmer uit Varsseveld. ,,Morgen is de dag van de waarheid. Een zware rit en een finale waarin ieder voor zich moet knokken. Zoals het nu loopt, is top.''