Viviani sprint naar etappewinst in Emiraten

Degelijke opening voor Luiten in Oman

14:54 Golfer Joost Luiten is degelijk begonnen in het Oman Open, het toernooi van de Europese Tour dat hij vorig jaar op zijn naam schreef. De Bleiswijker noteerde 69 slagen in de eerste ronde, 3 onder par. Hij bezet daarmee de gedeelde dertiende plaats in de tussenstand.