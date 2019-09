Viviani wint slotrit Ronde van Slowakije, Lampaert grijpt eindzege

Lampaert legde de basis voor de eindzege in de proloog tijdens etappe twee, waarin de Belg tweede werd. Hij nam na de derde rit vanwege bonificatieseconden de leiderstrui over van Stefan Küng en stond die trui niet meer af. In het eindklassement blijft Lampaert het Groupama-FDJ-duo Démare en Küng voor.