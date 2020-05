Vlammend betoog Kramer: Armoedig dat we voor zomerijs naar Inzell moeten

Kramer: ,,Eens in de vier jaar wordt er 'hosanna' geroepen en staat iedereen in de rij. De schaatssport drukt zwaar op de medaillespiegel van NOC*NSF. Dan is het toch raar dat we nu met z'n allen naar Inzell moeten? Wij zouden toch ook ergens in juni in eigen land op ijs terecht moeten kunnen? Ja, daar vind ik wat van.”



Volgens Kramer moeten sportkoepel NOC*NSF, schaatsbond KNSB, Thialf en de provincie Friesland de krachten snel bundelen. ,,Onze sport lijdt onder de financiële perikelen van Thialf en dat kan nooit de bedoeling zijn van een topsportlocatie. Alles in Nederland moet rendabel zijn, maar wat olympisch goud mag kosten, daar wordt niet naar gekeken.”



Kramer: ,,Wat hebben we over voor een olympische medaille? Het gaat in dit geval echt niet over schrikbarende bedragen. Niemand pakt echter zijn verantwoordelijkheid. Iedereen leunt achterover en wij zijn nu letterlijk het kind van de rekening."