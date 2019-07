Vlap officieel naar Anderlecht, Mount kan tekenen bij Chelsea

GIRO ROSA Anna en Annemiek zijn de Nederland­se troeven in Giro Rosa, maar statistie­ken wijzen op Australi­sche Spratt....

11:59 Wie gaat de Giro Rosa van 2019 winnen? Die vraag is moeilijk te beantwoorden, maar de kans dat dat een Nederlandse wielrenster is lijkt groot. Met de winnares van vorig jaar Annemiek van Vleuten en de Zwolse Anna van der Breggen - die in 2017 nog zegevierde - heeft Nederland sterke ijzers in het vuur. Al wijzen de statistieken de Australische Amanda Spratt - ploeggenote van Van Vleuten - aan als winnares.