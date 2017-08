Vliegtuig in, vliegtuig uit voor Hecor Hevel

Na Lincoln Red Imps FC (Gibraltar), Cork City FC (Ierland) en Dinamo Minsk (Wit-Rusland) is FC Viktoria Pilsen uit Tsjechië deze zomer al de vierde Europese opponent voor Hector Hevel. En dan moet de competitie op Cyprus nog beginnen voor AEK Larnaca, dat zondag start tegen nieuwkomer Olympiakos Nicosia. Tegen Pilsen moet Athletiki Enosi Kition vanavond eerst de 3-1 nederlaag van vorige week donderdag rechtzetten om door te dringen tot het hoofdtoernooi van de Europa League. ,,Ik verwacht dat we winnen, maar het gaat niet makkelijk worden. De hitte is gelukkig in ons voordeel’’, voorspelt Hevel. Tegen Cork City en Dinamo Minsk hielp het mediterrane klimaat de eilandbewoners al. Hevel: ,,Hier is het 33 graden, dat is al drie maanden zo. Wij zijn eraan gewend, maar tegenstanders hebben er moeite mee. Ik merkte vooral tegen Dinamo dat de spelers in Minsk veel harder konden rennen dan bij ons.’’

Hevel kwam vooralsnog in al die wedstrijden in actie. Zes keer begon hij in de basis, maar donderdag kwam hij pas als invaller in het veld. ,,Ik denk niet dat ik mijn plekkie kwijt ben, de trainer maakt soms andere keuzes. Vorige week was dat iets meer verdedigend. Ik heb al linksback gestaan, maar ook linksbuiten en op ‘10’. In principe speel ik alles, waar maakt me dan niet uit.’’

Dat blijkt misschien ook wel uit de keuze voor Cyprus. Dat AEK Larnaca uitkomt in Europa speelde een belangrijke rol voor de middenvelder uit Voorschoten. ,,Het is een ervaring. We reizen natuurlijk erg veel, maar het is mooi om mee te maken en ik word in Europa natuurlijk beter gezien. Ze spelen hier elk jaar Europees en komen meestal tot de laatste voorronde. Het is tijd dat we het nu halen.’’



Om dat doel te behalen, bleef de zomervakantie beperkt tot twee weken. De eerste training was al op 8 juni. Voor Hevel geen probleem, zeker niet vanwege het goede leven op Cyprus. ,,Het is hier levendig in de zomer met al die toeristen. Ik ken zelf ook al wat mooie stranden en leuke plekken om te eten. Als we een dagje vrij zijn dan ga ik er graag op uit. Met ploeggenoten naar het strand of in het centrum wat eten. Ik kan niet elke dag alleen thuis zitten en ja het weer is hier altijd goed’’, besluit Hevel.