Vluggertje voor Nadal

Het was even wennen voor Roeblev, de jongste kwartfinalist bij de US open sinds de Amerikaan Andy Roddick in 2001. Daar stond hij dan, in het volgepakte Arthur Ashe Stadium met zijn grote idool Nadal aan de andere kant van het net. De Russische tiener kocht nog niet zo lang geleden dezelfde kleurrijke shirts als de Spanjaard. Zo graag wilde hij op de gravelspecialist lijken.



Roeblev, de nummer 53 van de wereldranglijst, tennist nog niet zoals zijn grote voorbeeld. De Rus verloor in de eerste set al zijn drie servicebeurten. Hij koos de aanval waar mogelijk, maar maakte te veel fouten om Nadal in verlegenheid te brengen. In de tweede set hield hij Nadal bij tot 2-2, om vervolgens vier games op rij te verliezen. Nadal gunde de Rus in de derde set uiteindelijk ook maar twee games.