Voetbal Kort | Hernández terug bij Milan na coronabesmetting, Kimmich heeft ‘bedenkingen’ tegen vaccineren

Apeldoorn­se motorcros­ser Shana van der Vlist baalt na teleurstel­lend laatste WK-week­end, toch overall vijfde plek

10:17 Shana van der Vlist is in de GP van Italië in de laatste wedstrijd van het wereldkampioenschap motocross op de respectievelijk zesde en achtste plaats geëindigd. Na afloop was de Apeldoornse teleurgesteld maar keek uiteindelijk toch met een goed gevoel terug op een bijzonder seizoen waarin ze vijfde van de wereld werd.