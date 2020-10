Voetbalstadions weer leeg: ‘De hartslag is verdwenen uit de stad’

Van der Poel na indrukwek­ken­de solo klaar voor hét duel met Van Aert

3 oktober Mathieu van de Poel leverde vanmiddag in de BinckBank Tour een volgend ‘iconisch nummertje hardrijden’ af. Met een solo van 50 kilometer pakte hij in Geraardsbergen de ritzege en de eindoverwinning van de ronde. Hij is klaar voor hét duel met Wout van Aert. Als dat er komt, tenminste.