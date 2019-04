Voetbalster Marije Brummel aan de slag als hoofdtrainer Noorse derde divisionist

De in Emst geboren voetbalster en trainster kwam bij Fana via haar club Sandviken terecht. ,,Sandviken heeft veel projecten met clubs uit de regio om het vrouwenvoetbal een stimulans te geven. En ik was op zoek naar iets anders dan wat ik deed naast voetballen. Bij Sandviken werkte ik voor een naschoolse opvang bij de club. Gaf ik kinderen voetbaltraining, maar na zoveel jaar had ik dat wel een beetje gezien. Ik wilde meer doen met trainingen geven en heb het gevoel dat ik meer in me heb dan achtjarige kinderen van kattenkwaad te weerhouden. Al heb ik het altijd leuk gevonden, hoor.’’

Quote Ik heb altijd trainersam­bi­ties gehad en nu kwam de kans voorbij Marije Brummel, Hoofdtrainer Fana en speelster van Sandviken

Stroomversnelling

Bij Fana kwam de functie van hoofdtrainer vrij nadat de club vorig seizoen van de tweede naar de derde divisie degradeerde. ,,Net voor kerst kwam het in een stroomversnelling. Ik heb altijd trainersambities gehad, heb mijn diploma Uefa B. Maar tot nu toe was het altijd moeilijk in te passen en te combineren met mijn eigen voetbalcarrière. Dit ging wel, want de derde divisie is echt regionaal. Alle wedstrijden worden in de buurt gespeeld en er is heel veel mogelijk in overleg. Zo hebben we voorafgaand aan de competitie met alle clubs uit deze divisie bij elkaar gezeten om de wedstrijdkalender vast te leggen. Liep ik daar met een assistent, ook een voetbalster uit mijn team, met het schema van Sandviken onder de arm. Alles om te zorgen dat de wedstrijden elkaar niet in de weg zitten. Dat lijkt geen probleem. En als er wel iets is, lossen we dat op. Er is van alles mogelijk’’, weet de oud-international van Oranje.

Volledig scherm Marije Brummel. © Hans van de Vlekkert

De ambities van Fana liegen er niet om, al heeft Brummel niet een keiharde opdracht meegekregen. ,,Maar die druk leg ik mezelf en de speelsters wel op. We moeten en gaan meedraaien aan de top. Dat kan omdat we een hele jonge ploeg hebben met veel talent. Daarnaast hebben we een paar erg sterke speelsters uit een hogere divisie weten vast te leggen. Die moeten zorgen voor de routine en ervaring in de ploeg. Dus dat ziet er goed uit.’’

Volledig scherm Marije Brummel (rugnummer 12) scoort de 2-0 tegen Polen namens Oranje in het duel in Tilburg dat in 2009 werd gespeeld. © Vincent Jannink

Voorbereiding

Al drie maanden duurt de voorbereiding nu, vanavond (woensdag) is de vuurdoop in de competitie wanneer het treffen met Nymark wacht. Brummel heeft er zin in. ,,Het wordt een heel interessante competitie. Veel clubs hebben zich versterkt. Wij spelen vanavond onze eerste wedstrijd, maar er is al een ronde geweest en daar zaten heel verrassende uitslagen bij.’’