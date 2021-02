Voetbalsters PEC Zwolle verslaan ADO Den Haag wederom, nu met 3-2

Ten Hag niet ontevreden met Young Boys: ‘Loting met perspec­tief’

17:33 Trainer Erik ten Hag is tevreden over de loting voor de achtste finales van de Europa League, die Ajax in de achtste finales aan Young Boys heeft gekoppeld. ,,Dat geeft wel perspectief”, zei hij bij Ajax TV. ,,Maar als je Bayer Leverkusen weet uit te schakelen zonder je spits, dan heb je een heel goed team.”