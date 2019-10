Voetbalvedette Maradona mogelijk nog een zoon en dochter rijker

Argentijnse media melden dat Diego Maradona spoedig het vaderschap over een zesde kind zal erkennen. Ook wordt momenteel onderzocht of de voormalig wereldkampioen de biologische vader is van een zevende kind, aldus de advocaat van het Argentijnse idool.

Sinds Maradona terug is in Argentinië ontvangt advocaat Matías Morla regelmatig claims op het vermeende vaderschap van Diego. Die worden in opdracht van de oud-voetballer stuk voor stuk serieus bestudeerd volgens de raadsman: ,,Net als ieder mens heeft Maradona in het verleden fouten gemaakt. Hij heeft indertijd veel kritiek gehad op het ontlopen van zijn verantwoordelijkheid als vader. Dat was misschien ook wel terecht, maar nu voelt hij zich verantwoordelijk.’’

Santiago

Santiago Lara wordt waarschijnlijk het zesde kind van wie Maradona het vaderschap zal erkennen. Santiago (18) komt uit La Plata, de Argentijnse stad waar Diego nu trainer is van de club Gimnasia y Esgrima. Op haar sterfbed vertelde Santiago's moeder aan haar echtgenoot dat niet hij, maar Maradona waarschijnlijk de biologische vader is van Santiago.

Een DNA-test moet definitief uitsluitsel bieden over de biologische band tussen Santiago en Diego. Wat de uitkomst ook is, de advocaat verwacht dat de twee sowieso contact blijven houden omdat het klikt tussen de twee. ,,Ofwel als vader en zoon, ofwel als vrienden.’’

Volledig scherm Het Argentijnse televisieprograma 'Intrusos' had de primeur over het mogelijk zevende kind van Diego Maradona. © AméricaTV

Magalí

Volgens de raadsman kijkt Maradona niet op een kind meer of minder, en dat is maar goed ook. Want dinsdag meldde de lokale tv-zender América dat er een zevende persoon is die denkt een kind van Maradona te zijn. Het zou gaan om de 24-jarige Magalí, die volgens het programma ‘Intrusos’ werd geboren in december 1995, toen Maradona kortstondig trainer was van het Argentijnse Racing Club.

Magalí's biologische moeder bood haar echter ter adoptie aan. Begin 2019 zou ze haar biologische moeder hebben ontmoet, die haar verteld zou hebben dat ze de dochter van Diego Maradona is. In april startte ze het gerechtelijke onderzoek naar haar ware identiteit.

Stamboom

Tot op heden heeft de wereldster vijf kinderen erkend: Diego Junior, dochters Dalma en Gianinna van zijn voormalig echtgenote Claudia Villafañe, Jana (dochter van een onbekende moeder uit Argentinië) en Dieguito Fernando.

