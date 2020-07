Vollering verkent WK-parcours tijdens Zwitserse bikepack-tocht: ‘Mooi avontuur’

Raaijmakers ondernam vervolgens snel actie. Zij bracht hun ploeg op de hoogte en benaderde de sponsoren, waardoor fietsmerk Factor meteen een goede gravelfiets beschikbaar stelde en Shimano zorgde voor de juiste accessoires om hun kampeerspullen mee te nemen op de fiets. De reis startte afgelopen vrijdag in Luzern en moet aanstaande zondag eindigen in Basel. De routes voor de tussenliggende dagen, maken de wielrensters pas vlak van tevoren. ,,We plannen de routes niet en bekijken het dag voor dag”, legt Vollering uit. ,,Zo rijden we onszelf in ieder geval niet kapot en kunnen we ons aanpassen aan het weer. Op de eerste dag zijn we over de Pragelpass gereden en op dag 2 zijn we teruggedraaid over de Klausenpass richting Flüelen.”



Die tweede dag werd meteen een hele avontuurlijke. ,,Toen we bovenop die Klausenpass waren, begon het heel hard te regenen en moesten we nog naar beneden”, vertelt Vollering. ,,We hebben toen twee keer moeten schuilen en zijn in onze zoektocht naar een slaapplek ook door twee campings geweigerd, omdat ze daar alleen maar plekken voor caravans hadden. We hebben toen zelfs overwogen om in een motelletje te gaan slapen, maar dat hebben we toch maar niet gedaan, gelukkig. We willen elke nacht kamperen. Het zit tot nu toe een beetje tegen met de regen, maar dat maakt het ook een mooi avontuur.”