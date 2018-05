Volleyballer Ewoud Gommans verlaat Draisma Dynamo en richt pijlen op het buitenland

Reservelijst

Gommans werd een jaar geleden geopereerd aan zijn rechterschouder en kon in Apeldoorn revalideren. In de hoop dat de internationale in de tweede helft van het seizoen nog bepalend kon zijn voor de Apeldoornse eredivisionist. ,,Ik ben daar dankbaar voor natuurlijk. Aan het begin ben ik dagelijks door fysiotherapeuten onder handen genomen, dat was echt heel goed geregeld. En toen ben ik gaan optrainen en op het laatst heb ik kunnen spelen. Misschien niet op mijn oude niveau, maar wel naar behoren als je de blessure bekijkt.’’

Buitenland

Komend seizoen is Gommans echter niet meer in Nederland te zien. Als het aan hem ligt tenminste. ,,Ik wil heel graag naar het buitenland’’, zegt de passer/loper die al eerder in de Duitse en Franse competitie uitkwam. ,,Die competities liggen me goed, maar zo ver is het nog niet. Er is al interesse getoond door meerdere clubs en mijn zaakwaarnemers zijn er druk mee. Maar ik neem geen overhaaste beslissingen, ik neem de tijd om de juiste beslissing te nemen. Mijn selectie voor de groep van 18 spelers van Oranje doet me in elk geval goed.’’