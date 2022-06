Volleybalster Fleur Savelkoel heeft met de stap naar SC Potsdam haar toptransfer te pakken: ‘Ze heeft zich enorm goed ontwikkeld’

De overstap naar Duitsland van Savelkoel (26) mag na tien seizoenen in de eredivisie, het laatst bij Team22, wel opmerkelijk genoemd worden. Maar bij de nummer twee van de Duitse Bundesliga is de progressie van Savelkoel in het afgelopen jaar zeker niet onopgemerkt gebleven. ,,Ze heeft zich het laatste seizoen ongelofelijk ontwikkeld‘’, zegt coach Guillermo Naranjo Hernández. ,,Dat hebben we recent ook gezien bij het Nederlands team tijdens de Nations League. Ik geloof dat zij een heel belangrijke rol kan gaan spelen in ons team.’’ Sportief directeur Toni Rieger stelt dat Savelkoel op de eerste plaats stond van het verlanglijstje van de club.