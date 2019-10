Volop gelach bij presentatie schaatsploeg Jumbo-Visma

Jumbo-Visma,,Deze heren begonnen dit seizoen best wel aardig”, zegt Hein Vergeer, oud-schaatser en vandaag presentator van de persbijeenkomst van de schaatstak van team Jumbo-Visma. Daarna volgt een opsomming van diverse tijden die de mannen naast hem in de afgelopen weken reden. Op het podium Kjeld Nuis en Patrick Roest, oorspronkelijk provinciegenoten – ze groeiden allebei op in Zuid-Holland. Nu ploeggenoten en grote concurrenten.

Door Lisette van der Geest



,,Wat maakt Kjeld nou zo’n ongelofelijke 1500-meterrijder?”, vraagt Vergeer aan Roest over de afstand waarop beide schaatsers een olympische medaille wonnen. Roest: ,,Hij heeft best veel uithoudingsvermogen voor een sprinter, waardoor hij die 1500 vol in kan klappen. Dat maakt het voor mij erg lastig.” Vergeer draait zich naar links, naar Nuis en stelt dezelfde vraag. ,,Ze zeggen altijd over Patrick: als je ‘m hoort, ben je te laat. Daar moet ik dus niet op wachten.”

Het is niet voor het eerst woensdagmiddag dat er gelachen wordt in Veghel – en de telefoon op opnamestand van vader Roest heen en weer gaat in zijn handen. En ook niet voor het laatst. Even later vraagt Vergeer: ,,Vertel eens iets over Kjeld wat niemand weet.” Nuis, direct, op dreigende toon: ,,Pas op, hè!” Roest houdt wijselijk zijn mond.

Volledig scherm De schaatsploeg van Jumbo-Visma. © ANP

Eerder werd Sven Kramer op het podium gevraagd naar de leukste eigenschap van zijn ploeg- en streekgenoot Antoinette de Jong. Direct: ,,Dat ze stronteigenwijs is.” De Jong pareert vervolgens direct: ,,Dat is bij jou precies hetzelfde.”



Maar bij Kramer draait het deze weken niet om de karaktertrekken van zijn ploeggenoten. De meeste aandacht gaat sinds zijn aanrijding in Inzell, een paar weken geleden, naar zijn knie. ,,Het is vervelend, maar naar omstandigheden gaat het goed”, zegt hij. Kramer staat niet bekend om zijn geduld. Rustig doen zit ‘niet in mijn aard, nee’. ,,Elke dag duurt er een te lang, maar ik hoop dit weekeinde de 3000 meter te rijden en daarna de wereldbekerselectie te halen. Ik dacht in eerste instantie dat de gevolgen erger waren, in de adrenaline en de emotie. Maar nadat het onderzoek was gedaan bleek het naar omstandigheden gelukkig wel mee te vallen.”



Over anderhalve week begint in Thialf officieel het winterseizoen met het wereldbekerkwalificatietoernooi. Daar wordt bepaald welke schaatsers het eerste deel van de wereldbekerwedstrijden mogen rijden.