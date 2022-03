Volop lof voor Mathieu van der Poel, maar zelf baalt hij van gemiste kans: ‘Ik word ook steeds ouder’

Mathieu van der Poel verbaasde zaterdag vriend en vijand door bij zijn allereerste koers in bijna een half jaar tijd als derde te eindigen. Zelf was de renner van Alpecin-Fenix niet tevreden, getuige zijn tik op het stuur na het passeren van de finishstreep en reactie na afloop. ,,Tja", zei hij na de zware finale van Milaan-San Remo. ,,Ik word ook steeds ouder en dit is een gemiste kans.”

Door rugproblemen moest Van der Poel onder meer een streep zetten door veel veldritten, waaronder het WK in het Amerikaanse Louisville. Zelfs het klassieke voorseizoen kwam voor de man die vorig jaar als vijfde eindigde in Milaan-San Remo in gevaar, maar plots was daar donderdag positief nieuws: door vele zieken mocht Van der Poel alsnog opdraven in La Primavera. Geluk bij een ongeluk.



Zonder ook maar één koers in zijn benen maar wel met de nodige trainingsstages in zijn achterzak stond Van der Poel zaterdagochtend op de wielerbaan van Milaan aan de start. Er zijn makkelijkere wedstrijden om je rentree te maken dan de langste klassieker van het jaar, maar dat deerde Van der Poel schijnbaar niet. Op de Cipressa kon hij alle favorieten ogenschijnlijk moeiteloos volgen en op de Poggio dichtte hij zelfs hoogstpersoonlijk het gat naar topfavorieten Tadej Pogacar en Wout van Aert.

Uiteindelijk won MvdP de sprint van de achtervolgende groep en legde hij beslag op de derde plaats. Een mooi resultaat, al had er wellicht meer in gezeten als Van der Poel en zijn achtervolgende collega's in volle finale over ploegmaten konden beschikken. Vanaf de Cipressa zat hij namelijk, in tegenstelling tot Pogacar, Van Aert en uiteindelijke winnaar Matej Mohoric, moederziel alleen. ,,We weten allemaal dat Mohoric goed kan dalen, maar de groep was ook groot genoeg om het gat te dichten. Misschien misten we een paar ploeggenoten om hem terug te halen, maar dat is ook koersen. Aan de andere kant verdient hij het ook, als je het kan volhouden tot de streep.”

,,Ik win de sprint van de grootste favorieten voor de derde plaats. Het was jammer dat we vandaag niet voor de overwinning konden sprinten, maar dat is Milaan-San Remo. De wedstrijd is nu al een paar keer zo geëindigd. Het blijft een heel lastige koers om te winnen", aldus Van der Poel. ,,Of ik terugkom om te winnen? Tja, ik word ook steeds ouder en dit is een gemiste kans.”

Dinsdag gaat Van der Poel van start in de Italiaanse Wielerweek Coppi e Bartali. Daarna rijdt hij de andere voorjaarsklassiekers. Overigens was er niet alleen maar ontevredenheid over zijn derde plek. ,,Ik ben heel blij met mijn niveau en dat ik geen last van mijn rug heb. Dat is nog het meest positieve.”

Het podium: Turgis (links, 2de), Mohoric (midden, winnaar) en Van der Poel (rechts, 3de).