Vonn deelt wortel met paard, Froome is vader geworden

SportbytesIn de rubriek Sportbytes houden we in de gaten wat bekende sporters meemaken én delen op sociale media. Dit artikel wordt gedurende de dag vernieuwd.

Vonn voert paard met haar mond

Je moet het maar durven: eten vanuit je mond delen met een paard. Lindsey Vonn was er niet vies van om een wortel te voeren aan een paard.

Papa Froome

Chris Froome is vader geworden. De nummer drie van de afgelopen Tour de France verwelkomde gisteren zijn dochter Katie en plaatste vandaag een trotse foto.

Neymar traint na vijf maanden weer bij PSG

Neymar heeft zich voor het eerst sinds vijf maanden weer aangesloten bij de spelersgroep van PSG. De Franse topclub verblijft momenteel in China. De Braziliaanse vedette liep eind februari een voetblessure op en verkoos een revalidatie in zijn thuisland. Na het WK had Neymar enkele weken vakantie.

Fury daagt wereldkampioen Wilder uit

Tyson Fury is weer atleet en dat zal iedereen geweten hebben. Nadat hij vorige maand een succesvolle comeback maakte staat de Brit op 18 augustus weer in de ring. De Brit is in ieder geval zijn grote mond nog niet kwijt. Bij een foto met al zijn kampioengordels schrijft hij: ,,De enige gordel die ik nog mis in mijn collectie is die van de WBC (World Boxing Council). Ik vraag me af waar ik die moet gaan halen??''

Een duidelijke por richting huidig WBC-kampioen Deontay Wilder. Fury heeft al vaker uitgesproken op korte termijn tegen Wilder te willen vechten.

Aad feliciteert 'Don Leo'

Leo Beenhakker blaast vandaag 76 kaarsjes uit en dat is ook Aad de Mos niet ontgaan. Hij feliciteert Don Leo via, hoe kan het ook anders, Twitter.

Vakantie afgelopen voor Mbappé

Kylian Mbappé bracht zijn vrije dagen door op Corsica, maar de vakantie zit er nu op voor het 19-jarige talent van PSG.

Pogba geniet van vakantie

Paul Pogba geniet met volle teugen van zijn vakantie. De Franse voetballer, die afgelopen maand de wereldtitel veroverde in Rusland, heeft het duidelijk naar zijn zijn.

Vos blij met overwinning

Marianne Vos won gisterenavond voor de achtste keer de Acht van Chaam, het oudste wielercriterium van Nederland. De Brabantse was overduidelijk tevreden met haar overwinning.

Pirlo kletst bij met Lippi

Andrea Pirlo is sinds vorig jaar op voetbalpensioen en geniet nu van zijn vrije tijd. Gisteren zat Il Maestro op het terras met Marcello Lippi. De Italiaan was coach van Pirlo bij Inter in het seizoen 1999/2000 en bij de Italiaanse nationale ploeg tussen 2004 en 2006 en tussen 2008 en 2010.

McGregor hint op terugkeer

Kondigt Conor Mcgregor eerstdaags zijn volgende gevecht aan? Buiten de geruchten die steeds luider klinken hint The Notorious ook op een terugkeer in de kooi. ,,Honey I'm home'', schrijft de Ierse vechtersbaas onder een foto van hem in zijn vechtoutfit.

