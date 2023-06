Voor arbiter Nicolet Bakker uit Harderwijk is het genoeg geweest: ‘Tegen mij zeggen ze geen klootzak of lul’

Spanje en Italië willen revanche: voor wie is Enschede het vertrek­punt op weg naar nieuwe glorieuze tijden?

Bij FC Twente zijn ze nog maar net bekomen van de playoffs, of de rode loper is alweer uitgelegd voor een deftig gezelschap uit Zuid-Europa. Spanje-Italië is op papier een heerlijke halve finale in de Nations League tussen twee landen die wat goed hebben te maken.