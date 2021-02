Voor Dai Dai N’tab telt alleen de 500 meter: ‘In één rondje gebeurt zoveel’

Zo’n vijf weken leeft Dai Dai N’tab nu in zijn Friese schaatsbubbel. Thialf en het hotel in Wolvega. Meer ziet hij niet van de wereld. ,,De meeste gestelde vraag is, hoe het is om zo lang in een bubbel te zitten. Ik kan je zeggen dat ik het wel lekker vind. De tijd is voorbijgevlogen. Je zit in een structuur van eten, trainen en slapen. Daardoor heb je niet door hoe snel de dagen voorbij vliegen.”