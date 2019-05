Voor het eerst in zes jaar geen Messi en Ronaldo

Reds naar CL-finale Weergaloze Wijnaldum leidt Liverpool naar Wonder van Anfield

0:01 Liverpool heeft zich voor het tweede jaar op rij geplaatst voor de finale van de Champions League. De ploeg van Jürgen Klopp zorgde voor een ongekende comeback door de return tegen FC Barcelona in de halve finales met 4-0 te winnen. Mede dankzij twee doelpunten van invaller Georginio Wijnaldum wist Liverpool de forse nederlaag van vorige week in Camp Nou (3-0) weg te werken. Op 1 juni is in Madrid Ajax of Tottenham Hotspur de tegenstander.