Voor het eerst in zeven jaar twee Nederlanders in de top 100: ‘Dit is magisch’

Tallon Griekspoor is door zijn zesde titel van het jaar gestegen naar de 89e plek op de wereldranglijst. Na een sterke ongeslagen reeks vergezelt hij maandag Botic van de Zandschulp in de mondiale top 100.

De 25-jarige Griekspoor is al zestien duels op rij ongeslagen. Sinds zijn nederlaag op de US Open tegen Novak Djokovic, begin september, heeft hij geen partij meer verloren. Hij won een wedstrijd in de Daviscup tegen Uruguay, pakte de titel in Murcia en won vervolgens twee challengertoernooien in Napels.

Van de Zandschulp (26), die na zijn kwartfinaleplaats in de US Open zijn entree in de top 100 maakte, steeg nog vijf plekken en staat nu 61e, zijn hoogste notering ooit. Het is voor het eerst sinds 2014 dat er twee Nederlanders in de ATP top 100 staan. Toen waren het Robin Haasse en Igor Sijsling die respectievelijk de 83ste en 84ste plek innamen.

,,De top 100 binnenkomen is iets magisch. Ik word nu rechtstreeks toegelaten tot de grand slams en dat betekent ook weer meer inkomsten. Dat geeft rust”, aldus Griekspoor. ,,Qua tennis heb ik nooit getwijfeld aan het bereiken van de top 100, fysiek gezien wel. Het had al een jaar eerder kunnen gebeuren. De top 100 is iets waar je van droomt en hopelijk is het het begin van iets moois.’’

