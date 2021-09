Voor het eerst sinds 2013 bereikt een Nederlander de derde ronde van een grand slam

US OpenBotic van de Zandschulp heeft in New York voor een grote stunt gezorgd door de als achtste geplaatste Casper Ruud te verslaan. Van de Zandschulp (de nummer 117 van de wereld) verloor de eerste set met 3-6, maar won daarna drie sets op rij: 6-4, 6-3 en 6-4.

Van de Zandschulp had er al een lange partij op zitten tegen Carlos Taberner uit Spanje. In die partij stond Van de Zandschulp zelfs twee sets achter, maar boog hij de wedstrijd nog om na meer dan drie uur. Het was voor de 25-jarige tennisser zijn debuut op de US Open, nadat hij eerder dit jaar al debuteerde op de Australian Open, Roland Garros en Wimbledon.

Tegen de talentvolle Ruud (22 jaar) begon Van de Zandschulp matig met veel fouten op zijn eerste service. In de tweede set ging het beter en trok hij die set met 6-4 naar zich toe. In de derde set kreeg Ruud zes breakkansen, maar was het Van de Zandschulp die opnieuw een set naar zich toetrok. Bij een 3-3 stand in de vierde set brak Van de Zandschulp zijn tegenstander op love en was het verzet van Ruud gebroken. Op het tweede matchpoint was het voor de Nederlander raak.

Van de Zandschulp is de eerste Nederlandse man die de derde ronde weet te bereiken sinds 2013. Acht jaar geleden lukte het Igor Sijsling op Wimbledon.

In de derde ronde wacht voor Van de Zandschulp een ontmoeting met Facundo Bagnis of Marco Trungelliti. Tallon Griekspoor won vannacht zijn eerste rondepartij van Jan-Lennard Struff en neemt het in de tweede ronde op tegen de als eerste geplaatste Novak Djokovic.