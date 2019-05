Voor Liverpool en Tottenham is League Cup de laatste prijs

Statistieken en weetjesLiverpool en Tottenham Hotspur staan morgenavond (21.00 uur) tegenover elkaar in de Champions League-finale in Madrid. We blikken vooruit op de afsluiting van het seizoen aan de hand van statistieken.

173ste ontmoeting

Liverpool en Tottenham Hotspur staan zaterdagavond voor de 172ste keer in de clubhistorie tegenover elkaar. De eerste ontmoeting tussen deze clubs was op 13 november 1909, toen het 1-0 werd voor 25.000 toeschouwers op White Hart Lane in Londen. De laatste ontmoeting was op 31 maart, toen Liverpool op Anfield met 2-1 won dankzij een eigen goal van Toby Alderweireld in blessuretijd. Eerder in de wedstrijd hadden de Braziliaanse aanvallers Roberto Firmino en Lucas Moura al gescoord. Eerder dit seizoen werd het ook op Wembley 1-2 voor Liverpool, toen door goals van Georginio Wijnaldum, Roberto Firmino en Erik Lamela.

De balans na 172 duels: 82 keer winst Liverpool, 42 keer gelijk en 48 keer winst Spurs.

Volledig scherm Toby Alderweireld ziet de bal in eigen goal gaan op 31 maart 2019. © BSR Agency

1 zege Spurs in laatste 14 duels

Van de laatste ontmoetingen won Spurs er slechts één. Dat was op 22 oktober 2017 op Wembley, waar het 4-1 werd door goals van Harry Kane (2x), Heung-min Son, Dele Alli en Mohamed Salah. Verder waren er in de laatste veertien ontmoetingen negen zeges voor Liverpool.

Derde ontmoeting in Europees verband

Liverpool en Spurs stonden twee keer eerder tegenover elkaar in Europees verband. Dat was in de halve finales van de UEFA Cup in het seizoen 1972/1973. Op Anfield werd het toen 1-0 en op White Hart Lane, waardoor Liverpool doorging op basis van het uitdoelpunt doorging naar de UEFA Cup-finale. Daarin werd Borussia Mönchengladbach over twee duels verslagen.

Derde Europese prijs voor Spurs?

Tottenham Hotspur kan na Juventus, FC Barcelona, Ajax, Bayern München, Chelsea en Manchester United de zevende club worden die drie verschillende Europese prijzen wint. Spurs was in 1963 de eerste Britse club die een Europese prijs won, de Europa Cup II tegen Atlético Madrid (5-1). Daarna volgde nog winst van de UEFA Cup in 1972 en 1984.

Laatste prijzen alweer lang geleden

De laatste prijs van Tottenham Hotspur dateert alweer van 24 februari 2008, toen Chelsea op Wembley werd verslagen in de finale van de League Cup. Jonathan Woodgate maakte destijds de winnende goal in de verlenging voor Spurs, waar de Spanjaard Juande Ramos destijds de trainer was. De League Cup is ook voor Liverpool de laatste prijs. Op 26 februari 2012 werd Cardiff City na strafschoppen verslagen. Dirk Kuyt scoorde toen in de verlenging en de strafschoppenserie. Kenny Dalglish was destijds de trainer van Liverpool.

Volledig scherm Dirk Kuyt met de League Cup in 2012, de laatste prijs die Liverpool won. © AP

Slechts 179 van de 1080 minuten op voorsprong

Het is een klein wonder dat Tottenham Hotspur zaterdagavond in de Champions League-finale staat. De ploeg van Mauricio Pochettino stond dit seizoen slechts 179 van de 1080 minuten op voorsprong in de Champions League.

Volledig scherm Lucas Moura juicht na zijn goal tegen Ajax in de 95ste minuut. © Action Images via Reuters

Lang geen Deen meer met Champions League-winst

Christian Eriksen kan zaterdagavond de eerste Deen worden die de Champions League wint in zestien jaar tijd. In 2003 wonnen Thomas Helveg, Jon Dahl Tomasson en Martin Laursen de finale met AC Milan, maar het Deense drietal kwam toen niet in actie tegen Juventus.

Eerste winnaar uit Egypte en Senegal?

Mohamed Salah kan de eerste Egyptische winnaar van de Champions League worden, Sadio Mané de eerste uit Senegal. Vorig jaar verloor het Afrikaanse aanvalsduo van Liverpool, dit seizoen gezamenlijk topscorer van de Premier League, in de finale van Real Madrid. Liverpool-linksback Andrew Robertson kan de derde Schotse winnaar van de Champions League worden na Paul Lambert (met Borussia Dortmund in 1997) en Darren Fletcher (met Manchester United in 2008).

Eerste prijs voor Pochettino als trainer?

Voor Mauricio Pochettino zou een gewonnen finale direct zijn eerste prijs betekenen. De Argentijn is bezig aan zijn vijfde seizoen bij Tottenham Hotspur. Eerder was hij coach van RCD Espanyol (2009-2012) en Southampton (2013 - 2014). Voor vijf coaches was de Champions League hun eerste prijs als trainer. Vicente del Bosque (Real Madrid, 2000), Zinédine Zidane (Real Madrid, 2016), Tony Barton (Aston Villa, 1982), Dettmar Cramer (Bayern München, 1975) en Miguel Muñoz (Real Madrid, 1960).