Voor Max is er maar één motto: rondjes draaien én imponeren

Testdagen Barcelona Verstappen begint tests met twee spins en meeste rondes van iedereen

18:05 Max Verstappen heeft tijdens de eerste testdag in Barcelona laten zien dat hij zin heeft in het nieuwe Formule 1-seizoen. Met 168 rondjes op de teller reed hij er in de nieuwe RB16 meer dan al zijn concurrenten, al bleef het bij de vierde tijd: 1.17,516. Lewis Hamilton was meer dan een halve tel sneller en ook Valtteri Bottas en Sergio Pérez bleven de Limburger voor.