Voor megatalent Phil Foden (17) moet Feyenoord start van iets moois worden

Foden is een beetje de hoop geworden voor de volgers van Manchester City dat het wel kan: spelers opleiden voor de hoofdmacht, de koploper in de Premier League. En omdat het hier ook nog eens om een local boy gaat, snakt iedereen in Manchester naar de entree van de handige jeugdinternational.



Foden heeft in zijn manier van bewegen en qua balbehandeling iets weg van de jonge Rafael van der Vaart, met een geweldige techniek en een prima overzicht. ,,Hij is er gewoon klaar voor’’, zegt Guardiola. ,,Anders laat ik hem toch niet al maandenlang meetrainen met mijn selectie? De kwaliteiten zijn er bij Phil, dat is duidelijk.’’