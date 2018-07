Vooral Arshavin springt in het oog bij AZ-opponent FC Kairat

Wat weten we van Kairat Almaty?

Vooral dat het enorm ver weg is. Kairat Almaty ligt in het zuidoosten van Kazachstan, vlak boven de grens met Kirgistan. Het is vanuit Alkmaar een dikke 6000 kilometer, met de auto doe je er een uurtje of 76 over. Als je aan een stuk doorrijdt. AZ heeft er een vlucht van acht uur opzitten en gaat het opnemen tegen de nummer twee van de Kazachse Premjer-Liga. Die competitie is nog in volle gang met nog vier wedstrijden te gaan en dus is FC Kairat hoe dan ook ingespeeld.