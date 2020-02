Voorlopig de laatste Real-City? Komt dat zien!

Bert Konterman uit Hierden tijdelijk bondscoach bij Oranje O19

15:48 Bert Konterman is komende maand de bondscoach van Oranje onder 19 jaar, als die ploeg zich probeert te plaatsen voor het Europees kampioenschap. De Hierdenaar neemt de taken tijdelijk over van Maarten Stekelenburg, die naar het grote Oranje is overgeplaatst.