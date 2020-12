Voormalig geletruidrager Nocentini voor vier jaar geschorst vanwege doping

Nocentini werd in 1999 prof bij Mapei en reed onder meer bij de ploegen Fassa Bortolo en Acqua & Sapone. Zijn beste jaren beleefde hij bij de Franse wielerploeg AG2R, waarvoor hij van 2007 tot en met 2015 actief was. In 2009 droeg hij acht dagen de gele trui in de Tour de France. Op zijn erelijst staan onder meer ritzeges in de Ronde van Polen en de Ronde van Californië. Ook werd hij in 2008 tweede in de rittenkoers Parijs-Nice.