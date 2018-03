Voormalig jeugdspeler PSV blijkt de beul van het juniorenpeloton

Vroeger speelde Remco Evenepoel (18) in de jeugd van PSV, momenteel is hij in België als wielrenner de schrik van het juniorenpeloton.

Door Rik Elfrink

Hij koerst nog geen jaar, maar is nu al de beul van het Belgische juniorenpeloton. Zodra de 18-jarige Remco Evenepoel de billen van het smalle wielrenzadel licht en de pedalen ranselt, weet iedereen wel hoe laat het is. Hij speelt voorlopig, weer of geen weer, met zijn concurrenten. Evenepoel wint wedstrijden waar hij wil en momenteel met minuten voorsprong. Onlangs won hij de junioreneditie van Kuurne-Brussel-Kuurne en komende zondag hoopt hij in Gent-Wevelgem opnieuw toe te slaan en zege vier van het prille seizoen te boeken.



Nog geen vier jaar geleden trok de jonge Belgische wielersensatie de deur achter zich dicht bij PSV. Evenepoel was in 2011 gescout als verdedigende middenvelder en leek een mooie voetbaltoekomst voor zich te hebben.

Loopvermogen

,,Ik moest het onder meer hebben van mijn loopvermogen", zegt hij niet geheel verrassend. ,,Conditioneel was ik toen al in orde. In het eerste jaar dat ik bij PSV speelde, woonde ik nog thuis en was het een straf regime. Om kwart voor vijf 's ochtends moest ik al de deur uit en om acht uur in de avond kwam ik thuis. Dat was eigenlijk niet te doen en door de reistijd ben ik in de buurt van Eindhoven gaan wonen. Ik mocht twee jaar in Best verblijven, bij de familie Smetsers. Mensen die ik heel dankbaar ben en waar ik contact mee heb gehouden.''

Evenepoel: ,,Ik had ook zeker bij PSV willen blijven, maar mijn moeder was in die periode ernstig ziek en dus was het voor mij beter om terug te gaan naar een opleiding dichter bij huis", blikt hij terug.

Parijs-Roubaix

Na nog twee jaar Anderlecht knapte de voormalig Belgisch jeugdinternational af op het voetbal. ,,Ik speelde ineens niet meer en ben zowat van de een op de andere dag gestopt. Mijn vader Patrick is prof geweest, maar ik heb er nooit aan gedacht hem te gaan evenaren. Vorig jaar zat ik voor het eerst op een wielrenfiets."

