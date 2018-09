Voormalig Liverpool-speler Darby (29) moet stoppen vanwege ALS

Darby speelde van 2008 tot 2012 voor Liverpool, maar kwam tot slechts één wedstrijd in de hoofdmacht van The Reds. Dat was op 9 december 2008 in de uitwedstrijd van Liverpool bij PSV (1-3 winst) in de Champions League. Darby viel in het Philips Stadion na 69 minuten in voor de Spaanse rechtsback Álvaro Arbeloa. Darby werd daarna door Liverpool verhuurd aan Swindon Town, Notts County en Rochdale. In 2012 maakte hij de overstap naar Bradford City, waar hij in vijf seizoenen tot 236 wedstrijden speelde. In het seizoen 2013/2014 werd hij op Valley Parade door de supporters verkozen tot speler van het jaar.