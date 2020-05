Voormalig nummer 1 van de wereld: ‘Op de een of andere manier ben ik teleurgesteld in het tennis’

In 2003 maakte de tenniswereld voor het eerst echt kennis met Safina door haar landgenote en wereldster Anna Kournikova te verslaan. De toen 16-jarige speelster stond destijds op de 63ste plaats van de WTA-ranking en had toen niet voor mogelijk gehouden dat ze zes jaar later de ranking aan zou voeren. Hoewel ze in haar gloriejaren zat, nam de liefde voor het spelletje af. De druk was te groot.



Safina bereikte van alle grand slams minimaal de halve finale, maar wist nooit zo'n groot toernooi in het enkelspel te winnen. Driemaal stapte ze als verliezend finalist van de baan in een grand slam-finale. Tien jaar geleden zette ze vroegtijdig een punt achter haar carrière. Nu, op 33-jarige leeftijd, denkt ze absoluut niet aan een rentree. ,,Ik voel die drang totaal niet", legt ze in de podcast uit. ,,Dat gevoel zit heel diep. Op de een of andere manier ben ik teleurgesteld in het tennis. Ik droomde er altijd van om wereldberoemd en de nummer 1 te worden, maar als je dat eenmaal hebt bereikt, besef je dat niets is wat het lijkt. Al je dromen vallen in elkaar.”