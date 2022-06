Voormalig PEC-speler Daishawn Redan naar FC Utrecht

„Daishawn is een snelle speler, die op meerdere posities in de voorste linie uit de voeten kan”, zegt technisch directeur Jordy Zuidam van FC Utrecht. „Hij speelt met veel dynamiek en heeft diepte in zijn spel. Hij is niet de grootste, maar heeft wel power en duelkracht. Daishawn is, net zoals wij, ambitieus. Hij is gretig en wil echt graag voor FC Utrecht spelen.”