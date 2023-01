Voormalig PSV’er Jeffrey Bruma op weg naar Heerenveen, AS Roma heeft oogje op Ziyech

Voetbalpod­cast | ‘Alfred Schreuder praat over groei om zichzelf lucht te verschaf­fen’

De Klassieker leverde vooraf veel gespreksstof op, maar ook achteraf. Want hoe liggen de kampioenskansen nu van de top 5? Is er een favoriet? Heeft Ajax reden tot wat positiviteit? De uitspraken van Berghuis en hoe moet PSV verder? Etienne Verhoeff bespreekt het in de AD Voetbalpodcast met Mikos Gouka en Johan Inan.

6:00