Voormalig schaatscoach Ab Krook (76) overleden

Krook, zelf ooit schaatser in de subtop, werd in 1977 voor het eerst bondscoach. Hij stond jarenlang aan het roer bij achtereenvolgens het Nederlandse vrouwenteam, West-Duitsland en de Nederlandse mannenkernploeg. In die hoedanigheid begeleidde hij onder meer Annie Borckink en Bart Veldkamp naar een gouden medaille op de Olympische Spelen in respectievelijk 1980 en 1992. In 2006 werd Krook benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau. Zelf noemde hij dat later één van de mooiste momenten uit zijn sportieve leven.