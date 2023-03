Voormalig schaatsster Lotte van Beek (31) maakt meisjesdroom waar: ‘Ik val van de ene in de andere verwondering’

Ooit een talent bij PSV, na zware gokversla­ving een cultheld in Schotland: 'Ik ging midden in de nacht naar het casino’

Hij is een ‘gewone Eindhovense jongen’, maar wel eentje met een opmerkelijk levensverhaal. Acht jaar geleden was Kevin van Veen (31) nog stukadoor, nu is hij een cultheld in Schotland. Achter die jongensdroom schuilt ook veel verdriet: de spits spreekt openhartig over ‘een hele zware periode.’