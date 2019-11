Voormalig voetbaltrainer Pim Verbeek (63) overleden

Verbeek was jarenlang speler bij Sparta en maakte drie WK's van dichtbij mee. De Rotterdammer begon zijn trainerscarrière bij de Graafschap, voor hij in 1989 op 33-jarige leeftijd aan het roer kwam bij Feyenoord. Zijn periode in de Kuip liep niet uit op een succes, Verbeek won slechts vier wedstrijden in zijn eerste halfjaar als trainer in de eredivisie.



Later meer.