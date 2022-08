Voormalig Willem II-spits Alexander Isak voor 75 miljoen euro naar Newcastle United

Isak is daarmee de drie na duurste speler van deze zomerse transferperiode, die komende donderdag sluit. Aurélien Tchouameni (voor 80 miljoen van Monaco naar Real Madrid), Darwin Núñez (voor 75 miljoen van Benfica naar Liverpool) en Casemiro (voor 71 miljoen van Real Madrid naar Manchester United) gingen deze zomer voor meer geld naar hun nieuwe club, maar de transfersom van Isak kan met bonussen dus nog oplopen.



De voormalig Willem II’er lost in ieder geval de Braziliaan Joelinton af als duurste aankoop ooit van The Magpies. Hij verruilde in 2019 voor 44 miljoen euro Hoffenheim voor Newcastle United. Real Sociedad verbreekt het record van duurste uitgaande transfer ook met zelfs een ruime verdubbeling. De club uit San Sebastián verkocht eerder drie spelers voor een tot nu toe gedeeld record van 32 miljoen euro: Álvaro Odriozola en Asier Illarramendi naar Real Madrid en Iñigo Martínez naar Athletic Bilbao. Antoine Griezmann ging voor 30 miljoen euro naar Atlético Madrid.

Isak is na verdediger Sven Botman (voor 37 miljoen van Lille), linksback Matt Targett (voor 17 miljoen van Aston Villa) en doelman Nick Pope (voor 11 miljoen van Burnley) de vierde aankoop van Newcastle United deze zomer. Na de overname van de steenrijke Saoedische investeringsmaatschappij in oktober vorig jaar werden veel grote sterren direct in verband gebracht met Newcastle, maar de club lijkt de weg omhoog stapsgewijs te willen aanpakken. In januari kwamen Bruno Guimarães (voor 42 miljoen van Lyon), Chris Wood (voor 30 miljoen van Burnley), Dan Burn (voor 15 miljoen van Brighton) en Kieran Trippier (voor 14 miljoen van Atlético Madrid) al naar het noordoosten van Engeland.

Newcastle speelde begin deze eeuw met superspits Alan Shearer en coach Sir Bobby Robson nog regelmatig in de Champions League, maar na zijn vertrek in 2004 zakte de club flink weg. In 2009 en 2016 degradeerde Newcastle zelfs, maar beide keren werd de club direct kampioen van het Championship. De afgelopen vijf seizoenen eindigde Newcastle steeds tussen plek 10 en 13 in de Premier League.

Isak gaat bij Newcastle United spelen met rugnummer 14. Newcastle United staat na drie speelrondes in de Premier League met vijf punten op de zesde plaats. Afgelopen zondag kwam de ploeg van trainer Eddie Howe met 3-1 voor tegen Manchester City, maar de landskampioen kwam op een kolkend St. James’ Park nog terug tot 3-3. Newcastle speelt zondag de uitwedstrijd bij Wolverhampton Wanderers en gaat woensdag naar Anfield voor de wedstrijd tegen Liverpool, dat pas op twee punten staat.

De 22-jarige en 1,92 meter lange spits uit Solna speelde sinds juli 2019 voor Real Sociedad, dat hem toen voor 15 miljoen euro overnam van Borussia Dortmund na een goed halfjaar bij Willem II. Daar scoorde Isak toen op huurbasis 14 keer in 18 duels. Bij de club uit San Sebastián stond Isak op 44 goals in 132 duels. In de nationale ploeg van Zweden scoorde Isak tot op heden 9 keer in 37 interlands.

