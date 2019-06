Voortbestaan commerciële ploegen in baanwielrennen in gevaar door nieuwe plannen UCI

De baanploeg bij Beat Cycling bestaat uit Theo Bos, Matthijs Büchli en Roy van den Berg en bij de vrouwen Laurine van Riessen en de Belgische Nicky Degrendele. Broekhuizen was enorm verrast toen de UCI haar plannen ontvouwde. De huidige wereldbekercyclus zou ophouden met bestaan. Daarvoor in de plaats zou een soort Nations League komen. ,,En daar mogen alleen landenteams aan meedoen en geen commerciële ploegen”, zegt Broekhuizen. ,,Zoals we nu wel in de wereldbekerwedstrijden hebben. Het baanwielrennen gaat terug naar de amateurtijd op deze manier, krijgt veel minder aandacht en de renners krijgen minder mogelijkheden.”

Volledig scherm Geert Broekhuizen, directeur van BEAT Cycling. © Rob Voss

Nu mag naast de nationale selectie ook Beat Cycling meedoen, waardoor Nederland niet drie maar zes renners bij de mannen in actie mag laten komen. ,,En daar wordt het baanwielrennen in Nederland alleen maar sterker van. Meer renners op nationaal niveau is juist goed voor de ontwikkeling van de sport. En met de nieuwe plannen sluit de UCI de misschien wel beste baansprintploeg van de wereld uit voor internationale wedstrijden.”

Aandacht

Daarnaast stelt de UCI voor om het seizoen van de baanwielrenners van de winter naar de zomer te verplaatsen. ,,Dan zouden we volop in concurrentie komen met de wegwedstrijden. Nu is de media-aandacht bijvoorbeeld goed verdeeld, maar dat gaat in de nieuwe plannen niet meer op. Ook alle WK’s en andere grote wedstrijden zouden veel later in het jaar worden gehouden.”

Beat Cycling heeft net als de Engelse commerciële baanploeg Huub Wattbike in een open brief haar ongenoegen en verbazing bekend gemaakt. ,,Het is nog niet helemaal dichtgetimmerd, begrijpen we. Maar de UCI gaat zich in september buigen over het voorstel dat op tafel ligt. Wij willen heel graag meepraten over de toekomst van het baanwielrennen. Als dit doorgaat heeft het hele grote gevolgen voor commerciële baanploegen. Onze baanploeg houdt dan zeker op met bestaan. We hebben natuurlijk wel personeel en renners in dienst. Die zouden allemaal op straat komen te staan.”