Voorwaarts pakt promotie naar de eerste divisie: ‘We moesten deze kans grijpen’

De promotiewedstrijd in sporthal The Dome in Houten boeide van de eerste tot de laatste tel. De beide nummers twee van de tweede divisie A en B waren aan elkaar gewaagd. Pas diep in de tweede helft kon Voorwaarts het verschil maken, waarbij keepster Maaike Rüwen met drie cruciale reddingen een hoofdrol vertolkte. ,,Zij zorgde echt voor dat wow-gevoel”, sprak scheidend coach Kira Overmars opgetogen. ,,Toen de winst binnen was, was er zo veel blijdschap en ontlading. De beleving in de sporthal was fantastisch. Er was veel publiek van beide kanten en ook de trommels waren er weer. Geweldig. Voor zulke wedstrijden doe je het. Mijn werk zit er nu op hier. Hoe mooi is het om met promotie op zak afscheid te nemen?”

Vol energie

Waar het verhaal van Overmars bij Voorwaarts stopt met deze promotie, is dat van de 19-jarige keepster Maaike Rüwen pas net begonnen. Door zware blessures bij de eerste twee keepsters in Twello maakte de Apeldoornse doelvrouw eerder dan verwacht haar debuut in de hoofdmacht. ,,Het is een ontzettend fijn gevoel dat je als reservekeeper vandaag zo belangrijk kunt zijn”, concludeerde Rüwen. ,,Zoals verwacht begon Suzanne Groenen in het doel, zij is veel ervarener en stabieler. Maar de tegenstander schoot zo strak dat Suus na twintig minuten vroeg of ik erin kon. Ik was net gisteravond teruggekomen van vakantie, maar ik zat vol energie. Ik had er enorm veel zin in. Wel moest ik er ook even inkomen. Gaandeweg de wedstrijd kon ik steeds meer ballen pakken.”

Aan de bak

Volgens Overmars, die voorlopig niet aan de slag gaat bij een nieuwe club, is Voorwaarts toe aan de stap omhoog. ,,Deze ploeg heeft motivatie nodig. Af en toe een makkelijke wedstrijd spelen is oké, maar dat moet je niet te vaak hebben. Je hebt veel liever zulke wedstrijden als vandaag, waar je er echt voor aan de bak moet. Er waren vooraf wat twijfels binnen de club of we wel voor deze promotie moesten gaan, of de vereniging op de lange duur daar wel wat te vertellen heeft. Maar wie dan leeft, wie dan zorgt. Deze ploeg is er in ieder geval aan toe.”

Ook keepster Rüwen, die twee seizoenen terug overstapte van tweedeklasser Achilles naar Voorwaarts, ziet uit naar de eerste divisie. ,,Voor veel meiden was het duidelijk: als we ooit omhoog willen, dan moeten we deze kans grijpen, want die krijg je niet zomaar nog een keer. Ik heb de overstap naar Voorwaarts gemaakt, omdat ik hoger wil spelen. Ik begon hier in het tweede, dat was voor mij al een stap omhoog. Dat ik dit seizoen ook al minuten in het eerste heb kunnen maken, is erg lekker. Als ik volgend jaar al in de eerste divisie sta, zou dat helemaal mooi zijn. Maar ik moet nog afwachten of ik dan ook bij de selectie zit. Eerst gaan we naar de huldiging en het feestje. Ik laat het allemaal maar op me afkomen.”