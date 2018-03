Voorzitter UCI: Ik verwacht niet dat zaak-Froome voor Giro is afgerond

,,Ik hoop dat ik zo snel mogelijk kan zeggen ′vóór de Giro’, maar ik verwacht het niet en ik weet niet zeker of het zelfs mogelijk is. We zijn druk bezig, maar er zitten heel wat technische aspecten in de zaak. Dat is niet eenvoudig en kost tijd. Ik kan begrijpen dat de fans snel resultaat willen, maar in het belang van de geloofwaardigheid van onze sport moet de UCI exacte procedures volgen."



De zaak is nu in handen van de juridische anti-doping-dienst van de UCI. ,,Daar zitten op dit moment onze advocaten met die van de renner te discussiëren. Beide partijen hebben sterke advocaten en deze zaak is veel ingewikkelder dan een andere."



In de tussentijd heeft Froome de Ruta del Sol (tiende) en Tirreno-Adriatico (34ste) achter de kiezen. In mei wil hij in de Giro d’Italia, na de Tour van 2017 en de Vuelta van 2017, de derde grote ronde op rij winnen. Daarna wil de Sky-kopman ook een gooi doen naar een vijfde eindzege in de Ronde van Frankrijk.