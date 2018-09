Vormer: Lef tonen met Brugge tegen Dortmund

,,We moeten de durf hebben om het initiatief te nemen. En dan zien we wel waar het schip strandt.''



Twee seizoenen geleden speelde 'Club' voor het laatst in de Champions League. In een groep met Leicester, Porto en Kopenhagen leverde dat niet één punt op. Een herhaling moet worden voorkomen. Vormer: ,,Toch zijn we daar niet meer mee bezig. We kijken vooruit. Destijds waren we ook niet zo goed als nu, speelden we vaak veel te afwachtend. Gelukkig is die tijd voorbij."



In de groep spelen verder AS Monaco en Atlético Madrid.