Vos boekt ritzege in Ladies Tour, leiderstrui naar Van den Broek-Blaak

Vrouwen PEC Zwolle scoren voorlopig alleen nog op papier met jongste team ooit

0:44 Met de jongste selectie ooit sinds de oprichting in 2010, konden de vrouwen van PEC Zwolle vrijdagavond in het eerste competitieduel niet op tegen PSV. Op de Herdgang in Eindhoven werd het 3-0 voor de regerend bekerwinnaar.